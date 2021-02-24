"Укрзализныця" приостановила продажу билетов на Прикарпатье

АО "Укрзализныця" в связи с карантинными ограничениями с 26 февраля до 12 марта приостанавливает продажу билетов на поезда, курсирующие в направлении населенных пунктов Ивано-Франковской области и обратно.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, продажа проездных документов будет восстановлена сразу после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе.

При этом 24-25 февраля все поезда будут курсировать по расписанию, а в продаже есть еще более 4 тыс. билетов из Ивано-Франковской области.

"При необходимости "Укрзализныця" предоставит дополнительные вагоны, чтобы дать возможность максимально безопасно покинуть регион тем, кто уже запланировал путешествие. Пассажирам, которые планируют поездки в горы, предлагаем альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что вернуть билеты можно в любой ж/д кассе страны в течение 30 дней, начиная с 26 февраля.

"Для пассажиров, которые приобрели билеты раньше, "Укрзализныця" совместно с Министерством инфраструктуры разрабатывает механизм, который позволит пассажирам безопасно добраться к месту назначения", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести в Ивано-Франковской области с 26 февраля "красный" уровень эпидемической опасности и усиленные ограничительные меры, включая запрет посадки и высадки пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.

Перед этим Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания, на въезде в область установлены 16 контрольно-пропускных пунктов с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В связи с заполненностью больниц в области открыт первый временный мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом на территории Богородчанской центральной районной больницы.