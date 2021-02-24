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Кабмин внес изменения в порядок использования средств на здравоохранение

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Кабмин внес изменения в порядок использования средств на здравоохранение

Кабинет министров на заседании 24 февраля с доработкой утвердил изменения в порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете для выполнения программ и осуществления централизованных мер по здравоохранению.

"Предлагается внести технические изменения в порядок использования средств, которые установят необходимость сбора потребности и распределения лексредств и медизделий в медучреждения частной формы собственности, которые заключили договоры с НСЗУ. Таким образом, будет расширен доступ к медицинской помощи", - пояснил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства, передает Интерфакс-Украина.

По словам Степанова, проектом также предлагается урегулировать порядок использования средств специального фонда госбюджета, которые предоставят на закупку медизделий для проведения лабораторных исследований тестирований на COVID-19.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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