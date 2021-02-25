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Капитальные инвестиции за год упали на 38%, – Госстат

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Капитальные инвестиции за год упали на 38%, – Госстат

Капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 годах они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в четвертом квартале 2020 года по сравнению с аналогичным кварталом 2019 года снижение капинвестиций составило 42,9%, в третьем – 36,2%, во втором – 34,4%, в первом квартале – 35,5%.

При этом в 2019 году тенденция была обратной – наблюдался рост капинвестиций в течение года: 17,8% – в первом квартале, 7,5% – во втором, 12,7% – в третьем и 21,2% - в четвертом квартале.

Госстат уточнил, что за минувший год было освоено 419,84 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны проведения ООС).

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Капитальные инвестиции за год упали на 38%, – Госстат - Цензор.НЕТ 1396
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25.02.2021 14:14 Відповісти
инвестняни.. того.. некачественные попались. .. хоть шмаркля их и лично тестировал Капитальные инвестиции за год упали на 38%, – Госстат - Цензор.НЕТ 4959
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26.02.2021 01:26 Відповісти
Какая разница,мы сделали это вместе ,лишь-бы не Порошенко. Да 72% зедебилов?
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25.02.2021 15:50 Відповісти
Какая разница +38 или - 38 главное не барыга)))Хоть поржем, ну ржите!)))))
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25.02.2021 21:32 Відповісти
В мире в 2020 году снизились инвестиции почти на 40%. Было бы удивительно, если бы вдруг в Украине они остались хотя-бы на прежнем уровне. Так что учитывая жадность пьётра до денег, можно смело говорить что если был бы пьётр, то инвестиции сократились бы где то на 50%.
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26.02.2021 01:14 Відповісти
Милованов вам все растолкует,как надо:инвесторы обкакались....
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26.02.2021 04:45 Відповісти
 
 