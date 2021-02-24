Кабмин предложил легализировать оформление фрилансеров

Кабинет министров на заседании в среду, 24 февраля, одобрил законопроект, которым предложено законодательно урегулировать взаимоотношения работников и работодателей в случае, когда невозможно заранее определить виды, объемы и периоды выполнения той или иной работы, в частности, работу фрилансеров.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

"Сейчас оформление работы в подобных случаях происходит в основном по гражданско-правовым договорам, а лица, выполняющие такие работы, лишены права и гарантий, установленных законодательством о труде. В частности, предложенный законопроект создает удобный механизм легализации труда фрилансеров, что будет способствовать усилению их социально-трудовой защиты и сохранит мобильность работников. Текст законопроекта разрабатывался Минэкономики в тесном взаимодействии с работодателями и профсоюзами, что обеспечило баланс интересов всех заинтересованных сторон", – отметил заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Так, документом предлагается введение новой особой формы трудового договора – трудового договора с нефиксированным рабочим временем.

Согласно условиям такого договора, его стороны, по договоренности, могут определять необходимость и время привлечения работника к работе, ее объем и режим выполнения. При этом оплата труда происходит исключительно за то время, когда работа фактически выполняется.

В то же время работник, работающий по трудовому договору с нефиксированным рабочим временем, сможет более свободно планировать свою работу, не привязываясь к одному работодателю и рабочему графику предприятия, планировать свою деятельность в зависимости от поставленных ему задач.

В Минэкономики обещают, что работник получит все права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде, в том числе по надлежащему режиму работы, времени отдыха, порядку принятия на работу и увольнения с нее, выплате заработной платы. Кроме того, законопроектом предусмотрено гарантированное минимальное количество оплачиваемых часов в месяц.