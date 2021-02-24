Кабмин разрешил иммиграцию в Украину для 5000 иностранных IT-специалистов

Кабинет министров на заседании в среду, 24 февраля, приняло распоряжение об установлении квоты на иммиграцию в Украину в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба Минцифры, по инициативе министерства в эту квоту включены 5000 иностранных IT-специалистов, которые смогут трудоустроиться в Украине.

"Привлечение иностранных высококвалифицированных IТ-специалистов в рамках квоты на иммиграцию позволит качественно повысить экспертизу украинских компаний, сделать их более мощными и конкурентоспособными на мировом рынке", – считает вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

5000 квот распределены среди городов Украины, где сосредоточено наибольшее количество IT-компаний: Киев – 2500, Харьков – 700, Днепр, Одесса и Львов – по 600.

В Минцифры также отметили, что в этом году в перечень специальностей в рамках квот на иммиграцию добавлено 50 блокчейн-специалистов.

Согласно приложению к проекту соответствующего постановления Кабмина об установлении квот на иммиграцию, в 2021 году такое разрешение в целом могут получить 9818 иностранных граждан, в том числе 5706 высококвалифицированных специалистов, 580 деятелей науки и культуры, 106 лиц, отслуживших более трех лет в Вооруженных Силах Украины, а также 2140 членов семей таких лиц.

Напомним, квота на иммиграцию – это предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение календарного года. Этот инструмент проще использовать для иностранцев, чем разрешение на работу. Ведь разрешение надо регулярно обновлять и человек остается привязан к конкретному месту работы. А разрешение на иммиграцию в пределах квоты дает специалисту возможность один раз пройти процедуру получения разрешения, получить на его основе вид на жительство и раз в 10 лет менять сам бланк на новый. При этом человек свободен выбирать, где работать и где жить.