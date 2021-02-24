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Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому на $300 миллионов за захват "Укртатнафты"

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Суд Лондона отклонил иск

Высокий суд Лондона отклонил иск российской "Татнефти" на $294,3 млн к бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко в рамках дела "Укртатнафты" в связи с истечением срока исковой давности.

Согласно материалам суда, в своем решении судья ссылается на российское законодательство (ст. 196 ГК РФ), согласно которому срок исковой давности составляет три года, передает Интерфакс-Украина.

"Применение трехлетнего срока исковой давности в соответствии с российским законодательством означает, что срок исковой давности "Татнефти" истек и его не следует отклонять как несовместимый с английским публичным порядком", – говорится в судебном решении.

В "Татнефти" заявили, что не согласны с решением суда.

"Решение представляется односторонним и предвзятым, в нем не дана оценка ряду фундаментальных вопросов, которые были поставлены перед судом, прежде всего, в отношении самого факта хищения принадлежащих "Татнефти" денежных средств, несмотря на то, что ответчики косвенно признали свое участие в нем. "Татнефть" изучает возможности по подаче апелляции на данное решение", – сообщили в российской компании.

Как сообщалось, в апреле 2017 года "Татнефть" подала ходатайства в Арбитражный суд Москвы и Высокий суд Лондона о принудительном исполнении решения международного арбитража от 29 июля 2014 года, согласно которому Украина обязана выплатить компании $144 млн за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций. Российские суды поддержали ходатайство "Татнефти".

Кроме того, ранее "Татнефть" отстояла в британских судах право подать повторный иск в Высокий суд Лондона к украинским бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко по делу о поставках нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (ЗАО "Укртатнафта") с требованием возместить $334 млн ущерба и проценты. Ожидалось, что суд рассмотрит иск в 2020 году.

"Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций из-за ситуации вокруг "Укртатнафты".

"Укртатнафта" была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", Министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляицию.

При этом в 2014 году "Укртатнафта", находившаяся под контролем Коломойского, заявила что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом. Однако в данное время "Татнефть" добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.

Автор: Михайло Орлюк
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Тот случай когда *********** сами себя переиграли - приняв закон , что их законы выше международных
Отплатили им их же монетой 😄
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24.02.2021 23:08 Відповісти
Из всех олигархов, мне нравится (если можно так сказать) один, это И.В. За что не берётся всё у него спорится. А вопросы военного порядка решает одной фразой "10 тысч за москаля" и ВСЁ. мОскали лапти в жопу вклеили с Днепра, потому как Он чуден при тихой погоде.
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25.02.2021 09:13 Відповісти
19.10.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда по вопросу ротации состава судей по рассмотрению части процесса в процедуре "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" (акт RICO). В результате процедуры слепого определения было избрано и приведено к присяге специальная коллегия судей в составе трех человек
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25.02.2021 12:06 Відповісти
Газ.. Нефть.. Украина
https://www.facebook.com/100055450823520/videos/217439450114414

https://www.facebook.com/100055450823520/videos/212052123986480

https://www.youtube.com/watch?v=kJ_30zBJo28
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25.02.2021 12:19 Відповісти
ААА)) Беня рулит!!!))
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25.02.2021 13:34 Відповісти
 
 