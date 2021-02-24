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Разумков выступает за изменения в закон о санкциях

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Разумков выступает за изменения в закон о санкциях

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков высказывается за внесение изменений в закон о санкциях.

"Нам нужно поменять закон о санкциях, чтобы ни у кого не было разночтений и чтобы такие полномочия были в полном объеме у СНБО. И тогда это было бы действенным механизмом", - сказал Разумков в интервью Интерфакс-Украина.

Председатель Верховной Рады подтвердил, что на последнем заседании СНБО проголосовал "за" решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц, однако высказал отдельное мнение по данному вопросу.

"Да, действительно, это было так. Почему? Потому что это решение касалось как граждан Украины, так и граждан Российской Федерации. И вы знаете о моем первом голосовании (Разумков воздержался при голосовании за введение санкций против трех телеканалов "112", NewsOne, Zik). Это касается правовой позиции. Нравится она нам или не нравится, но она должна быть правовой вне зависимости от того, где решение принимается - в Верховной Раде, на заседаниях СНБО или в любом другом ведомстве", - отметил спикер парламента.

По словам Разумкова, именно поэтому он и обозначил свою позицию: если идти путем санкций, то параллельно нужно идти судебным путем или внести изменения в закон о санкциях.

Он обратил внимание на существующее мнение о возможности применять санкции к украинским гражданам наравне с иностранными, которые связаны с террористической деятельностью.

"Но если мы поднимем с вами стенограмму заседания Верховной Рады, когда рассматривался закон о санкциях (август 2014 года), то там четко звучит формулировка, что на граждан Украины санкции не распространяются", - резюмировал председатель Верховной Рады.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Так вноси, уважаемый, в чем проблема? Разумков выступает за изменения в закон о санкциях - Цензор.НЕТ 3637
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24.02.2021 19:15 Відповісти
Во, во, правильним шляхом іде молодий і шустрий комсомолець. ПОМІНЯТИ закон, щоб він став необов"язковим до виконання навіть для ЖЕК-у. І нехай собі потім приймають найгрізніші у світі рішення. Усі, кому заманеться, тоді будуть розвалювати державу юридично грамотно, і спати спокійно.
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24.02.2021 19:35 Відповісти
 
 