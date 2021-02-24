С завтрашнего дня возобновит работу еще один пункт пропуска на границе с Молдовой

С 08:00 четверга, 25 февраля, на украинско-молдавской границе возобновляется работа пункта пропуска "Вулканешты" и расположенного напротив украинского пункта пропуска "Виноградовка".

Об этом сообщает Администрация Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве напомнили, что пропуск лиц и транспортных средств через "Вулканешты" был прекращен с молдавской стороны 11 месяцев назад.

"Правительство Украины еще в конце мая приняло решение о возобновлении пропуска во всех пунктах пропуска на границе с Республикой Молдовой (в том числе "Виноградовка"). Фактическое осуществление пропускных операций стало возможным только после соответствующего решения молдавской стороны", – пояснили в Госпогранслужбе.