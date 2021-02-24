Авиакомпания Windrose планирует летать в 10 украинских аэропортов

Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров") в 2021 году планирует расширить карту внутренних полетов по Украине и объединить минимум 10 городов Украины.

Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Владимир Каменчук в ходе выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина

"Мы хотим расширить нашу карту полетов минимум на 10 аэропортов в 2021 году. Если ситуация с пандемией пойдет на спад, будет экономический подъем в стране, думаю, это будет реализовано", – сказал Каменчук.

При этом он отметил, что в настоящее время программа внутренних перевозок для компании убыточна.

"К сожалению, и международная (программа перевозок, – ред.) также убыточна, но это связано с общей ситуацией в мире. Но если действительно будет помощь государства, это поможет нам раньше выйти на окупаемость этих рейсов", – добавил Каменчук.

В настоящее время компания объединяет девять городов Украины: Киев, Львов, Харьков, Ивано-Франковск, Днепр, Запорожье, Николаев, Одесса, Херсон.

Компанию "Роза ветров" (Windrose) контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского. Сейчас она принадлежит кипрскому офшору Bregenzer Limited и его же ООО "Райдел", а конечным бенефициаром в государственном реестре значится директор Владимир Каменчук.