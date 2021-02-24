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Правительство предлагает Раде упростить получение специальных лицензий

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Правительство предлагает Раде упростить получение специальных лицензий

Кабинет министров предлагает Верховной Раде сократить количество документов, необходимых для получения лицензий на импорт/экспорт товаров и специальных лицензий.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании 24 февраля.

Проект закона также предлагает также актуализировать отдельные сроки и процедурные нормы лицензирования, а также отменить устаревшие отчеты и финансовые санкции за неподачу таких отчетов.

"До нынешнего дня в сфере лицензирования, к сожалению, продолжают действовать некоторые устаревшие процедуры. Инициатива правительства направлена на максимальное упрощение процесса лицензирования, экономию времени и улучшение условий ведения бизнеса", -  заявил замминистра экономики Александр Романишин.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Минэкономразвития


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