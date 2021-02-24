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Кабмин расширил перечень медизделий для лиц с инвалидностью

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Кабмин расширил перечень медизделий для лиц с инвалидностью

Кабинет министров Украины расширил перечень медицинских изделий и других средств для обеспечения ими лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, а также лиц, которые получили ранения выполняя задания АТО/ООС.

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании 24 февраля.

Постановление также позволит обеспечить лиц, которые получили ранения, выполняя задания АТО/ООС, средствами реабилитации на основании выводов врачебно-консультативных комиссий медучреждений или военно-врачебных комиссий независимо от установления инвалидности, передает Интерфакс-Украина.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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