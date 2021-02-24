Кабмин расширил перечень медизделий для лиц с инвалидностью
Новини БізнесЦензор Соціальна політика
Кабинет министров Украины расширил перечень медицинских изделий и других средств для обеспечения ими лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, а также лиц, которые получили ранения выполняя задания АТО/ООС.
Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании 24 февраля.
Постановление также позволит обеспечить лиц, которые получили ранения, выполняя задания АТО/ООС, средствами реабилитации на основании выводов врачебно-консультативных комиссий медучреждений или военно-врачебных комиссий независимо от установления инвалидности, передает Интерфакс-Украина.
Джерело: Интерфакс-Украина
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...