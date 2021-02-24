Госгеонедр в апреле выставит на продажу 13 лотов

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины в середине апреля 2021 года проведет седьмой онлайн-аукцион по продаже лицензий на 13 лотов с общей начальной стоимостью 12,3 млн грн.

Об этом сообщил глава Госгеонедра Роман Опимах в Facebook.

"Рекордное количество участков недр выставлено на аукционы! За первые два месяца 2021 года Госгеонедр выставила на электронные торги больше участков недр, чем за весь прошлый год. Безусловно, этот показатель свидетельствует о доверии рынка к нашей работе. Ожидаем, что по итогам года количество проданных лотов увеличится вдвое, превысив 100 объектов", - написал Опимах.

При этом он уточнил, что среди предложенных лотов есть участки с залежами титановых руд.

"За всю историю аукционов это второй случай открытых торгов на такое стратегическое полезное ископаемое. Специальное разрешение на Селищанский участок предполагает геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой (ОПР) в Житомирской области, где уже размещены обогатительные мощности комбинатов", - отметил Опимах.

Селищанский участок в административном отношении расположен в Малинском и Коростенском районах Житомирской области, в 10 км к северо-востоку от поселка Иршанск. Вид полезного ископаемого - руды титановые. Вид пользования недрами и срок, на который предоставляется разрешение: геологическое изучение, в том числе ОПР месторождений, - пять лет. Аукцион состоится 14 апреля.

Ранее Госгеонедр анонсировала на 31 марта шестой онлайн-аукцион по продаже лицензий на 11 участков с залежами янтаря, гранита, мигматита, графита, глины, подземных минеральных и питьевых вод, общая начальная стоимость которых достигает 49,7 млн грн.

По итогам электронных торгов в 2020 году Госгеонедр привлекла в госбюджет 826 млн грн прямых поступлений. В 2021 году заявлено о плане получить минимум 750 млн грн.