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Суд арестовал долю Рудьковского в крупнейшей частной газодобывающей компании Украины

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Суд арестовал долю Рудьковского в крупнейшей частной газодобывающей компании Украины

Печерский районный суд Киева 2 февраля принял решение о наложении ареста на часть акций ЧАО "Нефтегаздобыча", которые принадлежат нидерландской компании Salazie B.V. (владеет 24,99% акций).

Решение принято в рамках производства, начатого по ходатайству Офиса генпрокурора, сообщает "Экономическая правда".

В иске прокурора отмечалось, что арест акций необходим для завершения досудебного расследования, которое проводит СБУ. Речь идет об уголовном производстве, открытом в ноябре 2012 года "по факту умышленного убийства Олега Семинского".

Семинский – бывший руководитель ЧАО "Нефтегаздобыча". Он был похищен в 2012 году и в течение трех лет принудительно удерживался. Он также называл заказчиком своего похищения совладельца компании Николая Рудьковского и заявлял о праве собственности на 10% акций компании, оформленные на Salazie B.V.

Как писал БизнесЦензор, 75% акций ЧАО "Нефтегаздобыча" сейчас принадлежат Ринату Ахметову через DTEK Oil & Gas B.V. (Нидерланды), еще 25% принадлежат экс-нардепу Николаю Рудьковскому и его возможным партнерам через Salazie B.V. (Нидерланды).

Подробнее читайте в материале: Нефтегазовый детектив. Кто имел "Нефтегезадобычу"

В свою очередь в пресс-службе энергохолдинга ДТЭК подтвердили арест части акций "Нефтегаздобычи", подчеркнув, что указанное решение было принято судом в рамках спора, который касается исключительно миноритарного акционера – компании Salazie B.V.

"Арест на часть акций ЧАО "Нефтегаздобыча", которые принадлежат компании Salazie B.V., и ограничения связанные с таким арестом для их акционеров, не распространяются на акции ЧАО "Нефтегаздобыча", принадлежащие Группе ДТЭК, и их акционеров", – подчеркнули в компании.

В ДТЭК отметили, что данное решение суда никоим образом не влияет на операционную деятельность ЧАО "Нефтегаздобыча".

Как сообщалось, ЧАО "Нефтегаздобыча" является основным активом газодобывающей компании "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова, которая по итогам работы в 2020 году увеличила добычу природного газа на 11% – до рекордных 1,84 млрд кубометров.

В сентябре 2018 года Рудьковского арестовали в Москве за нападение на посольство РФ в Киеве в июне 2014 года. В России Рудьковского приговорили к 2 годам колонии. В апреле 2020 года он вышел из российской тюрьмы и вернулся в Украину.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  "Экономическая правда"


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Топ коментарі
+7
а шо там с долей семьи авакова в этом же бизнесе? Задекларировалэтот свой бизнес, помимо космолетов и казино? налоги все платит в казну Украины? И зарплаты, наверное, работягам в белую, а не в конвертах?
Да лицензию на разработку тоже, походу, в лотерею выиграл...
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24.02.2021 16:30
+6
И в Париж с бабой казённым коштом! По ленинским местам.
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24.02.2021 18:39
+2
Ты не можешь называться настоящим социалистом, если не владеешь долей в частной газодобывающей компании. Вот Рудьковский - настоящий. Ну, по крайней мере, был
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24.02.2021 18:17
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а шо там с долей семьи авакова в этом же бизнесе? Задекларировалэтот свой бизнес, помимо космолетов и казино? налоги все платит в казну Украины? И зарплаты, наверное, работягам в белую, а не в конвертах?
Да лицензию на разработку тоже, походу, в лотерею выиграл...
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24.02.2021 16:30 Відповісти
Начался отжим всего, что плохо лежит по учебникам, написанным рыганоидами.
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24.02.2021 18:41 Відповісти
Согласен, более того, кончину ялынковича ускорили не сколько загнанное его репрессивным аппаратом под шконку гражданское общество, сколько его пагубная и всеобъемлющая жадность с которой он принялся пожирать бизнесы своих собственных соратников... многие из «потерпевших», этого ему не простили, поддержав Майдан.
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24.02.2021 20:42 Відповісти
История повторяется. Зелемойские идут точно таким же путём, но в этот раз полагаясь на портнягу с сабаковым, которые как бы должны заблаговременно все эти процессы пресечь.
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24.02.2021 20:44 Відповісти
Ты не можешь называться настоящим социалистом, если не владеешь долей в частной газодобывающей компании. Вот Рудьковский - настоящий. Ну, по крайней мере, был
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24.02.2021 18:17 Відповісти
И в Париж с бабой казённым коштом! По ленинским местам.
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24.02.2021 18:39 Відповісти
Нафиг камни разбрасывать))))) думал так пройдёт)))) как в Украине )))
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24.02.2021 18:51 Відповісти
Молодец Вова,взялся за то,о чем другие президенты боялись и подумать. Дай Бог что бы это вошло в норму,а не оказалось разовой акцией.
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24.02.2021 21:28 Відповісти
Будем посмотреть... Суд арестовал долю Рудьковского в крупнейшей частной газодобывающей компании Украины - Цензор.НЕТ 2759
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24.02.2021 22:14 Відповісти
не оценили рудьковского по достоинству) а ведь он был первооткрывателем казенного клетчатого одеяла на суде.... креативный мерзавец)
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24.02.2021 23:47 Відповісти
Вот и крисеныш Семинский начал делать то, зачем шел в раду...
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25.02.2021 08:21 Відповісти
ЧТО ТО КОВЫРЯЮТСЯ КОВЫРЯЮТСЯ, НЕТ ЧТОБ ВСЕХ ОЛИГАРХОВ АРЕСТОВАТЬ С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ !)
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25.02.2021 08:53 Відповісти
Можно.. Но нельзя.. Без учитывания международного права..
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25.02.2021 12:22 Відповісти
ПРИ ВВЕДЕНИИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ !)
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27.02.2021 11:54 Відповісти
не везет социалисту)))
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25.02.2021 12:42 Відповісти
 
 