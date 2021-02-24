Суд арестовал нефтепродуктопровод окружения Медведчука
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Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".
Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности 'этого комплекса, сообщает пресс-служба НАБУ.
В ведомстве уточнили, что имущество передадут в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). До определения управляющего этим имуществом со стороны АРМА оно будет находиться на ответственном хранении АО "Уктранснафта".
Речь идет о зданиях, сооружениях, линейных участках, технологических объектах и т.п., расположенных на территории Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областей.
"Наложение ареста инициировано в рамках расследования обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, субъектам хозяйствования, которые возможно причастны к Российской Федерации. Эту схему НАБУ и САП расследуют с 2017 года", – отмечается в сообщении.
Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода государству. Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.
Перед этим, 11 февраля, детективы НАБУ совместно со следователями СБУ сообщили о подозрении государственному эксперту, заказные выводы которого способствовали незаконному выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.
Напомним, в 2014-2015 годах суды всех инстанций приняли решение о возвращении в собственность Украины нефтепродуктопровода, который через ООО "Прикарпатзападтранс" контролировала российская "Транснефть". В целом, рассмотрение этого дела и решение его в пользу государства длилось 10 лет. Однако в 2015 году благодаря решению Хозяйственного суда Ринвненской области "Транснефть" вернула трубопровод себе.
В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.
В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).
Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.
В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.
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Так що,ніхто нікого не заарештував у пособництві терористам, а от патріотів засуджують і саджають за грати !!
Дмитрий
@dmitriypaut
Про санкции имени Зеленскага Мертветчука.
Есть такая компания Амвитрейд. Крупнейший импортёр ДТ из Мацковии, каждый четвертый литр ДТ в Украине продан ими.
Фирма Мертветчука, в день введения санкций переоформлена на партнера Мертветчука, но под санкции не попала.