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НАБУ (1373) Медведчук (307) суд (3135)

Суд арестовал нефтепродуктопровод окружения Медведчука

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Суд арестовал нефтепродуктопровод окружения Медведчука

Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности 'этого комплекса, сообщает пресс-служба НАБУ.

В ведомстве уточнили, что имущество передадут в управление Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). До определения управляющего этим имуществом со стороны АРМА оно будет находиться на ответственном хранении АО "Уктранснафта".

Речь идет о зданиях, сооружениях, линейных участках, технологических объектах и т.п., расположенных на территории Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областей.

"Наложение ареста инициировано в рамках расследования обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, субъектам хозяйствования, которые возможно причастны к Российской Федерации. Эту схему НАБУ и САП расследуют с 2017 года", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода государству. Также правоохранительным органам поставлена ​​задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Перед этим, 11 февраля, детективы НАБУ совместно со следователями СБУ сообщили о подозрении государственному эксперту, заказные выводы которого способствовали незаконному выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры. 

Напомним, в 2014-2015 годах суды всех инстанций приняли решение о возвращении в собственность Украины нефтепродуктопровода, который через ООО  "Прикарпатзападтранс" контролировала российская "Транснефть". В целом, рассмотрение этого дела и решение его в пользу государства длилось 10 лет. Однако в 2015 году благодаря решению Хозяйственного суда Ринвненской области "Транснефть" вернула трубопровод себе.

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение белорусской компании "Нефтебитумных завод" бизнесмена Николая Воробья на покупку более 50% ООО "ПрикарпатЗападтранс", однако ITC Industry Trading Company SA осталась миноритарным акционером компании.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+1
саме для цього у 2014 році покійний єремєєв створив Рівненський господарський апеляційний суд, туди призначив головою свого юриста. і саме цей новоутворений суд скасував рішення. Прокуратура для виду порушила проти судді кримінал, але все утряслось. А потім рейх побачив, що медведук самозбагачується за його рахунок.Купив саму велику яхту, аж чотири гольфстріми, хатку за 10 лямів, а роботу проти України закинув, за ньюсван гроші не віддав, одни словом, паразитував на тілі рейху. Ось і агент козир і отримав завдання побити медведчука. Що і зробили
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24.02.2021 22:06
+1
"В опубликованных расшифровках Николая Мельниченко тогдашний председатель СБУ Леонид Деркач в разговоре с Леонидом Кучмой, датированной 29 мая 2000 года, высказывает предположение, что Медведчук - это не настоящая фамилия Виктора Владимировича. По его словам, настоящая фамилия Медведчука - Швендрах или Фендрах."
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25.02.2021 10:02
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Оба-на... Вот так засада...
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24.02.2021 16:20 Відповісти
Не все так просто. Це запобіжний захід. Судові слухання ще попереду. І там Медведчук має всі шанси виграти справу. Революційна доцільність не може мати переваги над законом.
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24.02.2021 16:55 Відповісти
Доцільність може мати переваги над законом. Если закон направлен не на торжество справедливости то зачем он нужен. А Медведчук коррупционер.
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24.02.2021 20:04 Відповісти
Ви впевнені,що трубопровід належить Медведчуку ?
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24.02.2021 23:04 Відповісти
Ще Зимнеський московський монастир арештуйте там вся шлаеЇень медведчуківська кучмівська нереститься, бабло в дальних печерах тримають зі святими мощами пєрвапраходца святога гундяя лубянского и мученнеци тамоежнницы причистай Таисии .Там и марченко на геликоптере с павлушей со степризезерами печерским вояижи делает, по проаздникам ,когда смерд опзжовский приклоняется телесам перекормленным и руки потны целовавши паши мерседесу...
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24.02.2021 22:00 Відповісти
саме для цього у 2014 році покійний єремєєв створив Рівненський господарський апеляційний суд, туди призначив головою свого юриста. і саме цей новоутворений суд скасував рішення. Прокуратура для виду порушила проти судді кримінал, але все утряслось. А потім рейх побачив, що медведук самозбагачується за його рахунок.Купив саму велику яхту, аж чотири гольфстріми, хатку за 10 лямів, а роботу проти України закинув, за ньюсван гроші не віддав, одни словом, паразитував на тілі рейху. Ось і агент козир і отримав завдання побити медведчука. Що і зробили
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24.02.2021 22:06 Відповісти
А петя шj голубка золотая/.... німий на панщину іде і діведенти не зніме...
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24.02.2021 22:10 Відповісти
Мертвечук намагається відтворити трансляцію своїх кремлівських аналів, які входили в медіахолдінг "Новини" і для цьго його кубло вже створилоТОВ зі статутних фондом 100грн.
Так що,ніхто нікого не заарештував у пособництві терористам, а от патріотів засуджують і саджають за грати !!
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25.02.2021 08:16 Відповісти

Дмитрий
@dmitriypaut

Про санкции имени Зеленскага Мертветчука.
Есть такая компания Амвитрейд. Крупнейший импортёр ДТ из Мацковии, каждый четвертый литр ДТ в Украине продан ими.
Фирма Мертветчука, в день введения санкций переоформлена на партнера Мертветчука, но под санкции не попала.
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25.02.2021 09:29 Відповісти
"В опубликованных расшифровках Николая Мельниченко тогдашний председатель СБУ Леонид Деркач в разговоре с Леонидом Кучмой, датированной 29 мая 2000 года, высказывает предположение, что Медведчук - это не настоящая фамилия Виктора Владимировича. По его словам, настоящая фамилия Медведчука - Швендрах или Фендрах."
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25.02.2021 10:02 Відповісти
 
 