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Кабмин планирует восстановить контроль над границей с Россией на Донбассе до 2025 года

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Кабмин планирует восстановить контроль над границей с Россией на Донбассе до 2025 года

Кабинет министров Украины намерен восстановить контроль над границей с Российской Федерацией в Донецкой и Луганской областях до 2025 года.

Соответствующий пункт внесен в Стратегию интегрированного управления границами на период до 2025 года, передает РБК-Украина.

Решение было принято на заседании правительства по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областях после возобновления контроля над ними", - говорится в распоряжении.

При этом уточняется, что инициатива предполагает "планирование мероприятий по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  РБК-Украина


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де ви будете через 4 роки.кто в бегах кто на зоні.дехто буде в другіх партіях..
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25.02.2021 08:30 Відповісти
"Слуги народу", на ці обіцянці вдруге вибори не виграєте.
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25.02.2021 08:31 Відповісти
ДЕБИЛЫ - может в 35 или 45-ом??
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25.02.2021 08:49 Відповісти
 
 