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Кабмин вновь сменил главу Госархстройинспекции после обысков (обновлено)

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Кабмин вновь сменил главу Госархстройинспекции после обысков (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 24 февраля, назначил исполняющим обязанности председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Сергея Галицына.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Сергей Галицын с 2015 года возглавлял департамент Госархстройинспекции в Луганской области, где в 2019 году заработал 416,48 тыс. грн зарплаты, согласно последней поданной декларации. Кроме этого, в том же году он получил 104,94 тыс. грн пенсии и 18,4 тыс. грн помощи от государства для временно перемещенных лиц.

При этом правительство решило признать утратившим силу распоряжение №1331 от 26 октября 2020 года о временном возложении обязанностей председателя ГАСИ на Ирину Король.

Позднее в среду пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) сообщила о проведенных обысках у руководства Госархстройинспекции.

В ГБР уточнили, что обыски прошли в ходе досудебного расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственных органов во время выдачи разрешительных документов на строительство (ч. 2 ст. 364 УК Украины, "злоупотребление служебным положением).

"С целью выявления вещественных доказательств преступной деятельности, ГБР 24 февраля 2021 года проведен ряд обысков, в частности, у руководства Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины", – сообщила пресс-служба ГБР в среду.

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Как сообщалось, Кабмин назначил главой ГАСИ Ирину Король после увольнения с должности и.о. председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Богдана Федоренко в октябре 2020 года.

Перед этим СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса Президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Facebook


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Може й вірне рішення! Специ мають керувати!
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24.02.2021 15:15 Відповісти
«Все сертификаты и разрешения уже розданы до вас»
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24.02.2021 18:46 Відповісти
мафия бессмертна, переставляйте кровати, а бардак несгораемый Кабмин вновь сменил главу Госархстройинспекции после обысков - Цензор.НЕТ 5296
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24.02.2021 21:35 Відповісти
 
 