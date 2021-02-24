Шмыгаль анонсировал разработку реестров государственного имущества

Кабинет министров утвердил план действий по внедрению инициативы "Партнерство "Открытое правительство" в 2021-2022 годах.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

"План предусматривает ряд мер, среди которых окончательное наведение порядка с государственным имуществом и его учетом благодаря разработке соответствующих электронных реестров. Будет расширен перечень открытых данных о бюджете и его составляющих, предполагается создание платформы по вопросам патентования и развития инноваций, будет введен единый подход к верификации бенефициарных собственников, что усиливает контроль общественности и финансовый мониторинг. Также будет реализована инициатива по электронной системе подачи и анализу отчетности в добывающих отраслях.То есть будет видно, кто и сколько добывает полезных ископаемых, а также какую сумму средств он оплачивает за такую добычу", – написал он.

При этом министр Кабинета министров Олег Немчинов в совем Telegram-канале отметил, что план действий предусматривает продолжение работы по созданию онлайн-платформы для взаимодействия органов исполнительной власти с институтами гражданского общества, реализацию мер по повышению уровня прозрачности в инфраструктуре, добывающих отраслях и управлении публичными финансами, обеспечение открытости и прозрачности учета госсобственности, предоставление доступа к информации по вопросам патентования и развития инноваций, открытие информации о бенефициарных собственниках.