Кабмин назначил нового главу Госкосмоса

Кабинет министров на заседании в среду, 24 февраля поддержал назначение Владимира Тафтай председателем Государственного космического агентства Украины.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Тафтай ранее работал на должности Начальника управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Минэкономики, а также на госпредприятии "Южный машиностроительный завод им. Макарова".

До последнего времени Тафтай также числился основателем и директором ООО "Иновацион Про".

Как сообщалось, 22 февраля Кабинет министров отменил возложение обязанностей главы Государственного космического агентства на Михаила Лева, который возглавлял ведомство с ноября 2020 года после увольнения главы Госкосмоса Владимира Усова.