Кабмин увеличил размер компенсации по кредитам для бизнеса до 400 тысяч евро (обновлено)

Теперь максимальная помощь-компенсация от государства для тех представителей малого и среднего бизнеса, которые взяли кредит в 2020 году, будет составлять 400 тыс. евро.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

"Теперь максимальная помощь-компенсация от государства для тех, кто взял кредит в 2020 году, будет составлять не 200 тыс. евро, а 400 тыс. евро", – написал он.

Как пояснил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, повышение лимита призвано расширить количество предприятий, которые смогут воспользоваться программой льготного кредитования "5-7-9", передает пресс-служба Минэкономики.

По словам министра, сегодняшнее решение разблокирует проблему, с которой до этого сталкивались, например, аграрии, которые, кроме "5-7-9", являются активными пользователями отдельных государственных программ поддержки АПК.

Также новое совершенствования будет полезным и для среднего бизнеса, который пользуясь большими суммами кредитования, мог рассчитывать на их действие только на определенный период (при максимальном объеме кредита в 50 млн грн срок пользования составляет примерно до 2-х лет).

Петрашко отметил, что теперь у среднего бизнеса будет возможность пользоваться кредитами в течение более длительного периода действия программы, тем самым планировать свою деятельность, свои инвестиции на более долгий период.

При этом министр заверил, что увеличение лимита до 400 тыс. евро не противоречит обязательствам Украины перед ЕС.

Как сообщалось, по данным Минфина со старта программы льготного кредитования "5-7-9" в феврале 2020 года банки-участники выдали 8 916 кредитов на общую сумму 21,4 млрд грн.

https://biz.censor.net/news/3249584/banki_vydali_lgotnyh_kreditov_dlya_biznesa_na_214_milliarda