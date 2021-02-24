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Минфин заметил нарушения при распределении средств Судебной администрацией

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Минфин заметил нарушения при распределении средств Судебной администрацией

Анализ предоставленной Государственной судебной администрацией (ГСА) информации свидетельствует о неэффективном распределении бюджетных средств, в частности для выплаты заработной платы сотрудникам аппаратов разных судов.

Об этом заместитель министра финансов Роман Ермоличев, передает пресс-служба Минфина.

"Анализ предоставленной ГСА информации свидетельствует о наличии существенных пробелов в распределении в 2021 году ресурса между судами, другими органами и учреждениями системы правосудия, а их – 678", – отметил Ермолычев.

По словам заместителя министра, в итоге суды массово жалуются на нехватку средств, в том числе – на выплату зарплат.

"Сейчас Минфин получает сотни обращений от судов о недостаточном финансовом ресурсе на реализацию судами полномочий, в частности, об отсутствии средств на выплату зарплаты. Мы видим, что в отдельных судах выплаты зарплаты едва достигают пару тысяч гривен, в других – 20-30 тыс. грн, а некоторые получают по 30-50 тыс. грн. Это недопустимо. И здесь речь идет не о выплатах судьям, которые получают заработную плату свыше 100 тыс. грн, а о работниках аппаратов судов", – пояснил Ермолычев.

Он подчеркнул, что в одних местных судах среднемесячная заработная плата работников аппаратов достигает размера 30 тыс. грн, тогда как в других местных судах не обеспечено даже обязательных составляющих заработной платы работников (размер среднемесячной заработной платы составляет до 5-6 тыс. грн).

"Вместе с тем следует отметить, что среднемесячная зарплата работников аппаратов всех территориальных управлений ГСА предусмотрена в размере от 23,8 до 30,6 тыс. грн, работников службы судебной охраны – 21,5 тыс. грн, в аппарате ГСА – 44,7 тыс. грн, Высшей квалификационной комиссии судей – 60,1 тыс. грн, Национальной школы судей Украины – 54,1 тыс. грн", – отметил Ермоличев.

В связи с этим замминистра финансов подчеркнул, что перед обсуждением дополнительного финансирования судебной власти в 2021 году следует разобраться со справедливым распределением ГСА как главного распределителя средств того ресурса, который есть в наличии.

Кроме этого стоит вопрос утверждения ГСА нормативов финансового обеспечения судов и учреждений, что позволит использовать их для планирования объема расходов на судебную власть с учетом прогнозных макропоказателей развития экономики и финансовых возможностей бюджета.

Автор: Михайло Орлюк
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