Крупнейшая сеть АЗС вновь повысила цены на бензин и дизтопливо (обновлено)

Утром в среду, 24 февраля, ряд операторов розничного рынка топлива повысили цены после повышения стоимости всех видов топлива в сети АЗС группы "Приват" накануне. После этого сеть "Привата" повысила цены еще на 1 грн за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сети ОККО все виды топлива подорожали на 50 копеек: А-92 и дизтопливо – до 29,99 грн/л, А-95 – до 30,99 грн/л.

Сеть WOG повысила цены на 40 копеек за литр. В итоге бензин А-92 и дизтопливо на станциях сети подорожали до 29,89 грн/л, бензин А-95 – до 30,89 грн/л.

AMIC в среднем подняла цену на все виды топлива на 49 копеек за литр – до 27,86 грн за А-92, 28,86 грн за А-95 и 27,84 грн за литр дизтоплива.

Сеть KLO повысила цены на 20 копеек, Motto – на 12-25 коп. за литр.

Сеть "БРСМ-Нафта" подняла цены на бензины на 23 копейки – до 24,33 грн за литр А-92 и 25,33 грн за А-95.

Такие сети как Shell, Chipo, "Укр-Петроль", Mango , ZOG, "Рур Групп" повысили цены в пределах 0,25-1 грн за литр.

При этом днем 24 февраля крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" (работает под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо еще на 1 грн за литр.

В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 25,95 грн/л, А-95 – до 26,95 грн/л и ДТ – до 27 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 26 грн/л, на А-95 и дизтопливо – до 27 грн/л.

Как сообщалось, 23 февраля крупнейшая консолидированная сеть АЗС группы "Приват" (работает под брендами "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другими, всего 1 540 станций) повысила цены на бензин и дизельное топливо еще на 1 гривню за литр.

Это уже третье повышение розничных цен "Приватом" с начала года. Как сообщалось, на 1 грн за литр все виды топлива в сети дорожали 27 и 30 января.