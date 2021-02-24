Авиакомпания МАУ возобновит рейсы в Баку

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" получила специальное разрешение властей Азербайджана и с 13 марта возобновит рейсы из Киева в Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, передает avianews.com

До конца апреля полеты будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и субботам. Вылет из Киева в 09:40 с прилетом в Баку в 15:00. Вылет из Баку в 16:00 с прилетом в Киев в 17:50.

Авиабилеты продаются по цене от 3500 грн в одну сторону, от 6700 грн – туда-обратно.

Однако, отмечают в компании, из-за карантинных ограничений въезд в Азербайджан сейчас ограничен. Воспользоваться рейсами Киев-Баку могут:

граждане Азербайджана,

сотрудники и руководители дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и члены их семей,

иностранцы с видом на жительство,

члены семей резидента (дети, родители, супруг или супруга при наличии документов, подтверждающих родственные связи).

Вылетающие пассажиры должны пройти ПЦР-тест на коронавирус. Его необходимо сделать не более чем за 48 часов до вылета. В МАУ подчеркивают, что обязательным требованием является наличие распечатанного результата отрицательного теста на COVID-19, который содержит QR-код.

Рейсами из Баку в Киев могут воспользоваться как граждане Украины, так и иностранцы. Последним необходимо перед вылетом оформить полис медицинского страхования, который покрывает лечение от COVID-19. Полис не нужен иностранцам, которые имеют вид на жительство в Украине.