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Індія (295) Укроборонпром (725)

"Укроборонпром" договорился о сотрудничестве с индийской Adani Group

Новини БізнесЦензор Технології інвестиції

Государственный концерн "Укроборонпром" и индийская компания Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что документ касается разработки, обмена технологиями и производства различных систем вооружения и военной техники.

"Меморандум является первым шагом к плодотворному сотрудничеству, о котором мы договорились во время выставки Aero India-2021. Документ уже скоро будет наполнен важными проектами", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

По его словам, в частности, речь идет о сотрудничестве в направлениях авиастроения и радиолокации. Стороны также договорились о разработке дорожной карты реализации будущих проектов.

Adani Group - индийский многопрофильный бизнес-конгломерат, объединяющий шесть компаний в таких направлениях как энергетика, логистика, агробизнес, недвижимость, финансовые услуги, оборонная и авиакосмическая промышленность.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Укроборонпром"


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Хотят уроды по дешевке продавать технологии, это ж не Европа где взятки не дают.
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24.02.2021 13:11 Відповісти
 
 