"Укроборонпром" договорился о сотрудничестве с индийской Adani Group

Государственный концерн "Укроборонпром" и индийская компания Adani Group подписали меморандум о расширении военно-технического сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что документ касается разработки, обмена технологиями и производства различных систем вооружения и военной техники.

"Меморандум является первым шагом к плодотворному сотрудничеству, о котором мы договорились во время выставки Aero India-2021. Документ уже скоро будет наполнен важными проектами", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

По его словам, в частности, речь идет о сотрудничестве в направлениях авиастроения и радиолокации. Стороны также договорились о разработке дорожной карты реализации будущих проектов.

Adani Group - индийский многопрофильный бизнес-конгломерат, объединяющий шесть компаний в таких направлениях как энергетика, логистика, агробизнес, недвижимость, финансовые услуги, оборонная и авиакосмическая промышленность.