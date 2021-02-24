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Кабмин отсрочил ежемесячную компенсацию для пенсионеров старше 75 лет

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Кабмин отсрочил ежемесячную компенсацию для пенсионеров старше 75 лет

Кабинет министров перенес с июля на октябрь 2021 года выплату ежемесячной компенсации в размере до 400 грн для пенсионеров от 75 до 80 лет.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №127 от 22 февраля.

В частности, правительство установило, что с 1 октября 2021 года (ранее июля) лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста, у которых ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации, ежемесячной компенсации в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат к пенсиям, установленных законодательством, не достигает размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии 2020 года, ежемесячную компенсационную выплату в размере до 400 грн в пределах указанного размера, уточняет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что ежемесячная компенсационная выплата лицам, которые получают пенсию и достигли 75 лет до достижения 80-летнего возраста после 1 октября 2021 года (ранее июля), устанавливается и выплачивается с даты достижения ими указанного возраста.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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