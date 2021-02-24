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АМКУ проиграл спор с British American Tobacco о штрафе на 450 миллионов

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АМКУ проиграл спор с British American Tobacco о штрафе на 450 миллионов

Северный апелляционный хозяйственный суд 23 февраля удовлетворил жалобу принадлежащего British American Tobacco (BAT) ЧАО "А/О табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" на решение суда первой инстанции и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о штрафе 450 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Суд апелляционной инстанции внимательно исследовал доказательства и факты в деле и убедился в ошибочной правовой позиции суда первой инстанции и безосновательности квалификаций Антимонопольного комитета Украины, о чем мы ранее неоднократно говорили", - говорится в сообщении.

ТОакже отметили, что компания приветствует принятое после более года судебных дебатов решение суда и "считает его справедливым, залогом стабильного функционирования правового государства в Украине и мощным позитивным сигналом инвесторам со всего мира, которые планируют инвестировать в экономику Украины".

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Как сообщалось, в октябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четырех крупнейших производителей табачных изделий и дистрибьютора "Тедис Украина". В том числе "Тедис Украина" была оштрафована на 3,4 млрд грн, а входящие в группу British American Tobacco (ВАТ) "В.А.Т. - Прилуки" и ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" – на 448,3 млн грн и 80 млн грн соответственно.

АМКУ признал, что монополия "Тедис Украина" на рынке дистрибуции противоправно возникла в результате согласованных действий этой компании и табачных компаний-производителей, и наложил на нарушителей антимонопольного законодательства штраф.

Предприятия ВАТ оспорили решение Антимонопольного комитета в судах.

Известно, что в июле 2020 года Хозяйственный суд Киева отклонил иск "В.А.Т. - Прилуки" к Антимонопольному комитету с требованием признать недействительным решение, которым на компанию был наложен штраф в размере 448,3 млн грн за нарушение конкурентного законодательства.

British American Tobacco (BAT) - крупная международная табачная компания. В Украине ей принадлежит ЧАО "А/О Табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская область) основанная в 1993 году на базе Прилукской табачной фабрики.

В Украине компания производит и продает марки сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, Capri, "Прилуки Особливі", "Козак".

Экспортирует продукцию в Беларусь, Армению, Грузию, Молдову, Азербайджан, Сингапур.

Автор: Юлiя Недашківська
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Судья неплохо подзаработал, даже, если вести разговор о 10% от суммы, а на меньшее они не согласны, то это 45 млн, можно жить припеваючи...
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24.02.2021 12:42 Відповісти
зате, на одного заможного українця стало більше
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24.02.2021 13:19 Відповісти
Кінець епохи зубожіння))?
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24.02.2021 13:54 Відповісти
Країна можливостей. Купив посаду судді за 100к баксів, одна вдала справа і ти доларовий мільйонер!
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24.02.2021 14:09 Відповісти
ну, шо? памагли тебе, зелемойский, твои инвест-няни литинанта-бакланова ?! соснули дружно тунца?! и 'то только kbim начало... Ваше шобло "хитросделанных единоверцев" за махинации и найопку в зеленой єнергетике в межнарсудах в клочья на атомы разорвут...
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24.02.2021 14:53 Відповісти
А мы типа не поняли как такое решения приняли наши судьишки.
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24.02.2021 15:50 Відповісти
 
 