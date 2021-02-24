Поставщики газа для населения обнародовали цены на март (обновлено)

По состоянию на 24 февраля большинство газопоставляющих компаний опубликовали цены на март для бытовых потребителей.

Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданного при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят, преимущественно, предприятия группы "Нафтогаз".

Стоимость одного кубометра газа не превышает установленный Кабинетом министров максимум в 6,99 грн, который будет действовать до конца марта. При этом восемь компаний воспользовались правом установить цену ниже предельного уровня.

В частности, наименьшую цену предложил поставщик Megawatt – 6,70 грн за кубометр. Компания "Агросинтез Трейдинг" предлагает 6,75 грн за кубометр. Далее следуют "Энергетические ресурсы Украины" – 6,80, "Нафтогаз Украина" – 6,86, "Эвода трейд" – 6,88, "Газпромпостач" – 6,90 и "Волыньэлектро Сбыт" с "Закарпатье Энергосбыт" – по 6,97 грн за кубометр газа.

Отмечается, что эти компании оставили свои цены на уровне февральских. Остальные газопоставщики предлагают 6,99 грн за кубометр.