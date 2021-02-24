Поставщики газа для населения обнародовали цены на март (обновлено)
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По состоянию на 24 февраля большинство газопоставляющих компаний опубликовали цены на март для бытовых потребителей.
Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданного при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят, преимущественно, предприятия группы "Нафтогаз".
Стоимость одного кубометра газа не превышает установленный Кабинетом министров максимум в 6,99 грн, который будет действовать до конца марта. При этом восемь компаний воспользовались правом установить цену ниже предельного уровня.
В частности, наименьшую цену предложил поставщик Megawatt – 6,70 грн за кубометр. Компания "Агросинтез Трейдинг" предлагает 6,75 грн за кубометр. Далее следуют "Энергетические ресурсы Украины" – 6,80, "Нафтогаз Украина" – 6,86, "Эвода трейд" – 6,88, "Газпромпостач" – 6,90 и "Волыньэлектро Сбыт" с "Закарпатье Энергосбыт" – по 6,97 грн за кубометр газа.
Отмечается, что эти компании оставили свои цены на уровне февральских. Остальные газопоставщики предлагают 6,99 грн за кубометр.
Будь ласка, зачекайте...
А як обіцяли,як обіцяли!! Мені здаеться ,що вони до обіцяються,але буде піЗД..но.!!
Газ імпортний достається НафтоГазу задарма, як плата за транзіт.
Газ з нашої землі теж не вартує тих грошей, його собівартість десь у межах 20....50 доларів.
тобто 3500 - цілком справедлива ціна.
ЗЕ-хля хоче через прибуток нафтогазу поповнити бюджет. Звідти й скачки з цінами.
Суть в даному випадку проста - половина вартості газу (якщо не більше) це податки.
Нафтогаз зараз збитковий, в тому числі через популістські зєліні ціни минулих років.
У нас не Північна Корея. Якщо у сусіда умови кращі, то все що платить податки переїде до нього. І цей процесс не те що активно йде - він майже завершився.
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Плата за доставку,даже если ты не пользуешься газом-это и есть плата за воздух...