БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3350 відвідувачів онлайн
Новини Комунальні послуги
41 749 14
газ (7461) Нафтогаз (3153) ціни (2965)

Поставщики газа для населения обнародовали цены на март (обновлено)

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

Поставщики газа для населения обнародовали цены на март (обновлено)

По состоянию на 24 февраля большинство газопоставляющих компаний опубликовали цены на март для бытовых потребителей.

Об этом свидетельствуют данные проекта "ГазПравда", созданного при содействии отраслевого объединения "Федерация работодателей нафтогазовой отрасли", в которую входят, преимущественно, предприятия группы "Нафтогаз".

Стоимость одного кубометра газа не превышает установленный Кабинетом министров максимум в 6,99 грн, который будет действовать до конца марта. При этом восемь компаний воспользовались правом установить цену ниже предельного уровня.

В частности, наименьшую цену предложил поставщик Megawatt – 6,70 грн за кубометр. Компания "Агросинтез Трейдинг" предлагает 6,75 грн за кубометр. Далее следуют "Энергетические ресурсы Украины" – 6,80, "Нафтогаз Украина" – 6,86, "Эвода трейд" – 6,88, "Газпромпостач" – 6,90 и "Волыньэлектро Сбыт" с "Закарпатье Энергосбыт" – по 6,97 грн за кубометр газа.

Отмечается, что эти компании оставили свои цены на уровне февральских. Остальные газопоставщики предлагают 6,99 грн за кубометр.

Поставщики газа для населения обнародовали цены на март 01

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "ГазПравда"


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+4
Що цікаво, у ЗМІ жодного почснення ЗА ЩО? та й "чому" зводится до того що " у Європі дорого"
Газ імпортний достається НафтоГазу задарма, як плата за транзіт.
Газ з нашої землі теж не вартує тих грошей, його собівартість десь у межах 20....50 доларів.
тобто 3500 - цілком справедлива ціна.
ЗЕ-хля хоче через прибуток нафтогазу поповнити бюджет. Звідти й скачки з цінами.
показати весь коментар
24.02.2021 11:48
+1
+
Суть в даному випадку проста - половина вартості газу (якщо не більше) це податки.
показати весь коментар
24.02.2021 12:05
+1
Не корміть фірташа. Перейдіть на нафтогаз. Для цього навіть з хати виходити не треба
показати весь коментар
24.02.2021 13:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тарифный план "годовой" не доступен для бытовых потребителей
показати весь коментар
24.02.2021 11:04 Відповісти
Доступний, якщо замовляти до початку року.
показати весь коментар
24.02.2021 12:24 Відповісти
ну вот я прям сейчас его на сайте вообще не вижу
показати весь коментар
24.02.2021 12:50 Відповісти
У этих обещателей, от газа последней надежды цена 6.99 вросла в мозХ НАМЕРТВО!
А як обіцяли,як обіцяли!! Мені здаеться ,що вони до обіцяються,але буде піЗД..но.!! "Нафтогаз" опубликовал цену на газ для населения в марте - Цензор.НЕТ 4014
показати весь коментар
24.02.2021 11:19 Відповісти
ГК "Нафтогаз Украини" установил цену газа для бытовых потребителей в марте на уровне 6,86 грн за кубометр с НДС, без стоимости распределенияИсточник: https://biz.censor.net/n3249741
показати весь коментар
24.02.2021 11:20 Відповісти
Що цікаво, у ЗМІ жодного почснення ЗА ЩО? та й "чому" зводится до того що " у Європі дорого"
Газ імпортний достається НафтоГазу задарма, як плата за транзіт.
Газ з нашої землі теж не вартує тих грошей, його собівартість десь у межах 20....50 доларів.
тобто 3500 - цілком справедлива ціна.
ЗЕ-хля хоче через прибуток нафтогазу поповнити бюджет. Звідти й скачки з цінами.
показати весь коментар
24.02.2021 11:48 Відповісти
+
Суть в даному випадку проста - половина вартості газу (якщо не більше) це податки.
показати весь коментар
24.02.2021 12:05 Відповісти
Податки мають бути на все і на газ в тому числі. Бо пенсіонерам треба чимось платити пенсію.

Нафтогаз зараз збитковий, в тому числі через популістські зєліні ціни минулих років.
показати весь коментар
24.02.2021 13:49 Відповісти
Податки повинні бути конкурентними.
У нас не Північна Корея. Якщо у сусіда умови кращі, то все що платить податки переїде до нього. І цей процесс не те що активно йде - він майже завершився.
показати весь коментар
24.02.2021 14:22 Відповісти
А що буде в квітні? Фірташ відіграється?)
показати весь коментар
24.02.2021 13:20 Відповісти
Не корміть фірташа. Перейдіть на нафтогаз. Для цього навіть з хати виходити не треба
показати весь коментар
24.02.2021 13:50 Відповісти
Самое интересное , что те кто не потребляет газ - платят за доставку , а те кто потребляет мало но в проекте есть отопление , платят за доставку в несколько раз больше реального. С меня пытаются слупить 5 грн за доставку при тарифе 1.74! То есть потребляя 110 кубов в год меня вынуждают платить за доставку 314кубов! Это ДИСКРИМИНАЦИЯ ! Все кто находится в таком положении, платите только за реальные обьемы! Завтра вас заставят платить за воздух! Покажем им , что мы не быдло и умеем считать и отстаивать свои права!
,
показати весь коментар
24.02.2021 14:22 Відповісти
Завтра вас заставят платить за воздух!

Плата за доставку,даже если ты не пользуешься газом-это и есть плата за воздух...
показати весь коментар
24.02.2021 20:33 Відповісти
Практически да , особоннно радует разделение на категории ,один не потребляет 39 кубов , другой 126,третий 314 , то есть по логике НКРЕ 0=39,0=126 и 0=314! В математике я бы написал 0=39=126=314 ! И плата разная за 0! Это ДИСКРИМИНАЦИЯ! Если человек не потребляет , ну выставьте за 39 кубов и все! Нет , у тебя же морда шире , тебе -314!
показати весь коментар
24.02.2021 20:42 Відповісти
 
 