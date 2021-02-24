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В Украине стартует процесс вакцинации, – Степанов

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В Украине стартует процесс вакцинации, – Степанов

Процесс вакцинации от COVID-19 в Украине начнется в среду, 24 февраля.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня начинается процесс вакцинации против COVID-19. Первые вакцины сегодня в 7:00 отправились в регионы. Мною поставлена задача – провести первый этап вакцинации в сжатые сроки", - сказал он.

По словам министра, Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапа вакцинальной кампании.

"Ожидаем поставки вакцин от компании Pfizer в рамках инициативы COVAX - более 100 тыс. доз, компании Sinovac – около 2 млн доз, компании AstraZeneca – 1,5 млн от Serum Institut и еще около 4 млн доз в рамках COVAX, компании Novavax – 10 млн доз уже подписано и еще на 5 млн планируем в ближайшем времени заключить контракт", - добавил Степанов.

Он подчеркнул, что этого объема вакцин более чем достаточно для проведения полноценной программы вакцинации на протяжении текущего года.

"Кроме того, мы собираемся еще контрактовать, и уже имеем соответствующие договоренности", - сказал Степанов.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Степанов стартует, а не процес
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24.02.2021 10:40 Відповісти
 
 