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Налоговая милиция будет функционировать еще полгода после запуска Бюро экономической безопасности

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Налоговая милиция будет функционировать еще полгода после запуска Бюро экономической безопасности

Государственная фискальная служба, в составе которой после отделения Налоговой и Таможенной служб остается налоговая милиция, будет продолжать свою деятельность еще полгода во время переходного периода после запуска Бюро экономической безопасности.

Об этом заявил глава ГФС Вадим Мельник во время встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией, передает пресс-служба ЕБА.

Он напомнил, что новообразованный орган БЭБ должен начать работу в течение шести месяцев после подписания соответствующего законопроекта.

"В частности, первые два месяца будут уделены передаче процессуальных полномочий от ГФС Бюро по решению прокуратуры. Поэтому планируется, что в течение полугодичного переходного периода ГФС будет продолжать свою деятельность по расследованию экономических преступлений", – говорится в сообщении.

Кроме того, в первые шесть месяцев существования Бюро должно набрать в штат не менее 30% работников. По словам Мельника, назначение новых кадров должно состояться на конкурсной основе.

Напомним, закон №3087-д "О Бюро экономической безопасности Украины" был принят в январе 2021 года. Законом предусматривается создание Бюро экономической безопасности в качестве центрального органа исполнительной власти, на который возлагаются задачи по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности будет расследовать дела о совершении уголовных преступлений на основании обращений от Антимонопольного комитета, Фонда госимущества, органов государственного финансового контроля, налоговых и таможенных органов, а также других государственных органов, осуществляющих контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами законодательства.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ЕБА


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