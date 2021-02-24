Швейцарская Stadler может локализовать производство на КЭВРЗ

Швейцарская компания Stadler , которая специализируется на производстве железнодорожного подвижного состава, изучает возможности локализации производства на Киевском электровагоноремонтном заводе (КЭВРЗ).

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Представители компании посетили завод 23 февраля.

"Компания Stadler рассматривается как один из потенциальных поставщиков подвижного состава для анонсированного Президентом Украины Владимиром Зеленским проекта по интеграции железной дороги с городской транспортной системой – City Express – за счет объединения крупных городов с их городами-спутниками в единое транспортное пространство", – говорится в сообщении.

По словам директора филиала "Пассажирская компания" Александра Перцовского, в настоящее время "Укрзализныця" готова делиться своим видением и планами реализации проекта с потенциальными инвесторами и будет принимать решения, исходя из технико-экономического обоснования, экономического эффекта и степени локализации производства.