Нацбанк исключил из государственных реестров три финансовые компании

Национальный банк Украины исключил ПО "Ломбард "Балканика" и ПО "Егорова и компания "Ломбард Партнер" из Государственного реестра финансовых учреждений, а также ООО "Астра Лизинг" – из реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право на предоставлять финуслуги.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующие решения НБУ принял 19 февраля на основе собственных заявлений компаний.

ПО "Ломбард "Балканика" и ПО "Егорова и компания "Ломбард Партнер" имели лицензию на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Лицензии быиди аннулированы 22 и 29 января соответственно. Активы этих двух ломбардов составляли 12,1 млн грн, или 0,3% от общего объема рынка ломбардов по состоянию на 1 октября 2020 года.

ООО "Астра Лизинг" имело лицензию на предоставление услуг финансового лизинга. Ее аннулировали 22 января. Компания не предоставляла свою отчетность в НБУ.

роме того, Нацбанк внес в Государственный реестр финансовых учреждений шесть новых участников: ООО "Интелпей", ООО "ФК "Рейн", ООО "ФК "Айквитас", ООО "ФК "Совран", ООО "Мега Финанс" и ООО "Диметра финанс".