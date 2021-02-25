В Украине за сутки зафиксировали 5 859 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро, 24 февраля, в Украине за сутки зафиксировали 5 859 новых случаев инфицирования COVID-19.

В частности, заболело 316 детей и 271 медработник, заявил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 3 049 человек, умерло 152 пациента, выздоровело 3 645 человек. При этом совершили 79 538 тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки выявили в Винницкой (601), Ивано-Франковской (600), Черновицкой (524), Закарпатской (389) областях и в Киеве (547).

За все время пандемии в Украине заболело 1 317 694 человека, выздоровели – 1 155 422, летальных случаев зафиксировали 25 461, провели 6 772 495 тестов.

Напомним, днем ранее, 23 февраля сообщали о 4 182 новых случаях коронавирусной болезни, на утро 22 февраля – 3 206.