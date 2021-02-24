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ЕБА выступает за введение льготного режима ввоза оборудования для строительства барж

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ЕБА выступает за введение льготного режима ввоза оборудования для строительства барж

Европейская бизнес-ассоциация выступает за введение в Украине льготного режима ввоза оборудования для строительства барж и баржебуксирных складов с целью развития внутреннего водного транспорта.

"Мы не должны забывать об отечественном судостроении. Поэтому следующий шаг - принятие изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, введение льготных режимов для ввоза оборудования для строительства на заводах в Украине барж и баржебуксирных складов", - заявила председательница комитета ЕБА по логистике, сопредседатель по развитию речной и морской инфраструктуры Ольга Копийка в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

Копийка отметила, что поддержка украинского судостроения очень важна для страны, поскольку имеет широкий мультипликационный эффект и даст толчок к развитию экономики. Кроме того, для дальнейшего развития отрасли водного транспорта важно принять все соответствующие нормативно-правовые акты, а также создать эффективное государственное предприятие.

В свою очередь заместительница министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Форсюк отметила важность проведения ремонтов системы шлюзов на Днепре для дальнейшего развития водного транспорта.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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