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"Укрзализныця" хочет отдать в долгосрочную аренду грузовые терминалы

Новини БізнесЦензор Транспорт

"Укрзализныця" планирует пилотные проекты по долгосрочной аренде грузовых терминалов.

Об этом сказал глава "Укрзализныци" Владимир Жмак в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

"Мы планируем несколько пилотных проектов, связанных с долгосрочной арендой наших активов, таких как грузовые терминалы. На базе грузовых терминалов мы хотим создать центры с привлечением международных игроков", - сказал Жмак, передает Интерфакс-Украина.

По словам Жмака, указанные проекты также создадут возможность дополнительного трудоустройства. Компания действительно планирует оптимизацию персонала, но в первую очередь за счет административно-управленческого персонала.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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