Минцифры представило тест для проверки защищенности персональных данных бизнеса

Министерство цифровой трансформации представило сервис в форме теста, определяющего уровень защищенности персональных данных бизнеса.

Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации по развитию публичных услуг Людмила Рабчинская на онлайн-презентации сервиса.

"Мы создаем сервис для предпринимателей, которые работают с данными клиентов и желают соблюдать защиты персональных данных как на украинском уровне, так и на европейском", - отметила Рабчинская, передает Укринформ.

Она также отметила, что инструмент разработан в форме теста и рассчитан на представителей бизнес-сообщества, топ-менеджеров и юристов, которые обслуживают компании, работающие с персональными данными. Кроме того, что по результатам теста можно определить уровень защищенности данных, сервис предлагает способы его совершенствования. Пройти тест сможет каждый желающий на платформе "Дия. Бизнес".

Руководитель онлайн-составляющей проекту "Дия. Бизнес" Андрей Ремизов считает, что этот инструмент позволит бизнесу сэкономить средства на поиск юристов, которые помогут разобраться в законодательстве о персональных данных, и не тратить время на просмотр многих нормативных актов. Благодаря тесту представители бизнеса смогут самостоятельно ответить на вопрос как анонимно, так и авторизовавшись, и понять, как вообще работает законодательство по защите данных и на каком уровне защищенности находятся персональные данные в их компании.