"Укравтодор" пообещал перевести всю тендерную документацию в электронный формат

Государственное агентство автомобильных дорог Украины "Укравтодор" в 2021 планирует сертифицировать процесс закупок в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития в части противодействия коррупции.

"Укравтодор" будет первой институцией, которую поддержит ЕБРР с точки зрения с точки зрения противодействия коррупции. Более 30 специалистов-консультантов будут вовлечены во все процессы дорожного агентства от этапа закупок до принятия дорог в эксплуатацию. Весь процесс закупок будет сертифицирован", - заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

Кубраков также подчеркнул, что такую практику ЕБРР планирует распространить на все государственные учреждения, с которыми банк сотрудничает в Украине.

В презентации Кубракова также отмечается, что в 2021 году планируется перевод всей тендерной документации "Укравтодора" в электронный формат, создание открытых реестров асфальто-бетонных заводов и калькулятора расчета опыта подрядчика.

Кроме того, в рамках институциональных изменений для предупреждения коррупционных рисков ГАК "Автомобильные дороги Украины" получила наблюдательный совет, начала сотрудничество с площадкой электронных торгов "ProZorro.Продажи" и разработала стратегию развития с фокусом на предупреждение коррупции.