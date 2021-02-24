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Витренко предложил изъять расходы на компенсации "зеленым" из тарифа "Укрэнерго"

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Витренко предложил изъять расходы на компенсации

Министерство энергетики предлагает изъять расходы на выплаты по "зеленому" тарифу из тарифа "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и определить другой источник для этих выплат, например, средства от повышения налога на вредные выбросы.

Об этом и.о. министра Юрий Витренко заявил в интервью газете "Факты".

"Компенсация по так называемому "зеленому" тарифу. Это разница между этим тарифом, который пообещало государство, и рыночной ценой на электроэнергию. Те, кто построил так называемую "зеленую" генерацию (генерация солнца, ветра, биомассы и т.д.), получают эту компенсацию. Сейчас ее источником является тариф на передачу электроэнергии от "Укрэнерго". Этот тариф входит в общий тариф для населения. Таким образом, все потребители в Украине фактически платят эту компенсацию, которая затем идет зеленой генерации. Мы уже предложили изменения: источником для компенсации по зеленому тарифу должна стать радикальное увеличение налога на выбросы углерода", – заявил Витренко.

По словам главы Минэнерго, государство взяло на себя "огромные обязательства по выплатам по зеленому тарифу, а потребители – налогоплательщики – преимуществ солнечной генерации фактически и не почувствовали".

Ранее Витренко отмечал, что общая сумма компенсаций по "зеленому тарифу" до конца его действия в 2029 году может составить $10-20 млрд.

"Сейчас источником для выплаты этой компенсации является тариф на передачу электроэнергии, который платят все потребители в Украине. Например, в общем тарифе для населения, который сейчас составляет 1,68 грн, составляющая непосредственно электроэнергии, которую производит "Энергоатом" и продает для нужд населения, составляет 15 копеек, а составляющая компенсации по "зеленому тарифу" составляет около 20 копеек (весь тариф на передачу составляет около 30 копеек), при этом "зеленая энергия" даже не относится к поставке населению", – писал Витренко в Facebook.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" ранее предлагало с 1 апреля повысить тариф на передачу электроэнергии на 41% до – 414,66 грн за МВт-ч для покрытия расходов на обслуживание кредитов госбанков и дефицита средств для выплат по "зеленому тарифу".

В свои расчеты оператор закладывал дефицит в сумме 1,23 млрд грн для погашения предоставленных 10,25 млрд грн кредитов от государственных банков, а также дефицит средств в размере 11,35 млрд грн на выплаты в 2021 году производителям электроэнергии по "зеленому" тарифу, кроме частных домохозяйств.

Напомним, НКРЭКУ с января 2020 года снизила тариф ЧАО "НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 6% (на 18,83 грн/МВт-ч) по сравнению с действующим в декабре – до 293,93 грн/МВт-ч (без НДС).

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  "Факты"


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