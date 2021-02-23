Минэнерго обсуждает строительство модульных атомных реакторов с чешской Witkowitz

Министерство энергетики и чешская группа компаний Witkowitz рассматривают возможность сотрудничества в строительстве малых модульных атомных реакторов (до 300 МВт).

Об этом говорится в сообщении Минэнерго в Facebook по результатам встречи сторон.

"Мы на пороге вызовов, связанных с необходимостью декарбонизации экономики. Активно развивается зеленая энергетика. Поэтому нам необходимо обеспечить систему балансирующими мощностями", – отметил замминистра энергетики Юрий Бойко.

При этом, по его словам, необходимо полностью понимать экономику строительства таких реакторов, и только после этого принимать окончательное решение.

По мнению Бойко, место такой генерации должно быть определено в общем развитии энергосистемы Украины и отражено в энергостратегии до 2050 года.

В Минэнерго уточнили, что для дальнейшей отработки вопроса будет создана рабочая группа.

Как сообщалось, в 2017 году глава американской компании Holtec International Крис Сингх предложил создать в Украине хаб по распространению в Европе, Азии и Африке технологии малых модульных реакторов (ММР) с локализацией производства оборудования для них на украинских предприятиях.

В феврале 2018 года "Энергоатом" и Holtec International подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании в Украине ММР SMR-160. В июне 2019 года "Энергоатом", Holtec и Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности подписали трехсторонние соглашение о партнерстве по созданию международного консорциума по внедрению в Украине технологий SMR-160.