Льготы на коммуналку получают 1,8 миллиона человек, – Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА

Льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 млн человек, размер скидки платы за услуги составляет от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе форума "Украина 30", сообщает пресс-служба министерства.

По словам Лазебной, средний размер льготы в январе 2021 года составил 1,1 тыс. грн.