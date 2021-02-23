Льготы на коммуналку получают 1,8 миллиона человек, – Минсоцполитики. ИНФОГРАФИКА
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Льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 млн человек, размер скидки платы за услуги составляет от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.
Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе форума "Украина 30", сообщает пресс-служба министерства.
По словам Лазебной, средний размер льготы в январе 2021 года составил 1,1 тыс. грн.
Джерело: Кабмин
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