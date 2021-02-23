Эфиопия разрешила импорт яиц из Украины

Украина и Эфиопия согласовали форму сертификата здоровья на экспорт из столовых яиц, предназначенных для потребления человеком.

Компетентные органы обеих стран согласовали соответствующий документ 22 февраля, сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Это означает, что украинские производители столовых яиц получили возможность экспортировать свою продукцию в Эфиопию", – отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что продолжается работа над открытием рынков других африканских стран для экспорта столовых яиц и яичной продукции: Ганы, Марокко, Алжира, Анголы и Южно-Африканской республики.