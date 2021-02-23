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Эфиопия разрешила импорт яиц из Украины
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Украина и Эфиопия согласовали форму сертификата здоровья на экспорт из столовых яиц, предназначенных для потребления человеком.
Компетентные органы обеих стран согласовали соответствующий документ 22 февраля, сообщает Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
"Это означает, что украинские производители столовых яиц получили возможность экспортировать свою продукцию в Эфиопию", – отмечается в сообщении.
В ведомстве добавили, что продолжается работа над открытием рынков других африканских стран для экспорта столовых яиц и яичной продукции: Ганы, Марокко, Алжира, Анголы и Южно-Африканской республики.
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Петр Дибров 4c656e43
показати весь коментар23.02.2021 21:43 Відповісти Мені подобається 1
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