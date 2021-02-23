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Зеленский утвердил обновленный механизм компенсаций за задержку соцвыплат

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Зеленский утвердил обновленный механизм компенсаций за задержку соцвыплат

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты".

Документ устанавливает исчерпывающий перечень видов денежных доходов, за нарушение сроков выплаты которых гражданам должна начисляться компенсация, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, к пенсиям, социальным выплатам, стипендиям и зарплатам добавлены такие виды доходов, как сумма индексации денежных доходов граждан, суммы возмещения вреда, причиненного физическому лицу увечьем или иным повреждением здоровья, средства, выплачиваемые лицам, имеющим право на возмещение вреда в случае потери кормильца.

Также уточнены положения закона "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" относительно источников выплаты компенсации в связи с созданием Фонда социального страхования.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект во втором чтении 4 февраля.

Кабмин утвердил этот законопроект еще в январе 2020 года. В Министерстве социальной политики тогда отмечали, что речь не идет о новой норме, а об уточнении существующей с 2000 года, которая предусматривает учет уровня инфляции при задержке выплат.

В частности, новым законопроектом предложено установить исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится их компенсация, с целью сделать невозможным совершение коррупционных правонарушений.

"Так, в части второй статьи 2 закона предусмотрен неисчерпывающий перечень доходов, подлежащих компенсации, – существует позиция "и другие". Именно нечеткость установленной в законе административной процедуры принятия управленческих решений содержит коррупционные риски", – объясняли в министерстве.

Автор: Михайло Орлюк
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