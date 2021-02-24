Содержание президента обошлось плательщикам налогов минимум в 30 миллионов за год. ВИДЕО

Обеспечение деятельности президента в 2020 году, по самым скромным расчетам, обошлось налогоплательщикам в 2020 году в 30,8 млн грн.

Как сообщается в расследовании Вihus.Info о бюджетных расходах на президента, эта сумма не учитывает расходов на государственную охрану президента, поскольку эта информация засекречена.

В частности, самой большой статьей расходов на президента в прошлом году стала оплата перелетов в рамках внутренних и зарубежных визитов, которые обошлись в 2020 году в более 22 млн грн. Например, перелет президентского борта маршруту Киев - Цюрих - Тель-Авив - Киев в январе 2020 года стоил бюджету 2,5 млн грн.

Еще 4,8 млн грн за год потратила автобаза Государственного управления делами на горючее, оплату суточных и проживание работников в командировках с президентом.

Кроме того, перед переездом президентской семьи на государственную дачу в Конча-Заспе, на ремонтные работы на ее участке потратили 1 млн грн. В целом содержание дома, в который переехал Владимир Зеленский, в 2020 году стоило 3,4 ммлн грн.

Новогодний визит Зеленского в Ивано-Франковске область обошелся минимум в 391 тыс. грн Там, в президентской резиденции "Синегора", он встретил Новый год. Администрация резиденции подтвердила журналистам Bihus.Info, что принимала Зеленского на праздники и сообщила, что смета этого визита – 1 тыс. грн. Еще 138 тыс. Управделами президента заплатило за перелет из Киева и 153 тыс. ушло на оплату командировки для 15 сотрудников президентской автобазы.

Кроме того, в 2020 году Зеленский 2 недели находился в "Феофании", что стоит 109 тыс. грн из бюджета.

Авторы расследования отмечают, что в этих данных не учитываются расходы Управления государственной охраны на защиту президента и его семьи, поскольку эта информация является секретной. Однако известно, что содержание всего Управления госохраны обходится налогоплательщикам 1,5 миллиарда гривен в год.

В целом бюджетные расходы на президента в 2020 году оказались значительно меньше, чем в предыдущие годы за счет экономии на зарубежных перелетах из-за пандемии. В начале 2020 года на планировали президента планировали потратить 56 млн грн, а фактические расходы за год составили лишь 22 миллиона.

Напомним, перед вторым туром президентских выборов Владимир Зеленский заявлял о намерении продать самолеты президентской авиакомпании "Украина", однако после выборов передумал.