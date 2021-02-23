С 26 февраля вводится ограничение на пассажирские перевозки в Ивано-Франковскую область

С 26 февраля в Ивано-Франковской области будет введен красный уровень эпидемической опасности и усиленные ограничительные меры, включая запрет посадки и высадки пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заседание которой состоялось 23 февраля под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, передает пресс-служба правительства.

"Ситуация в Ивано-Франковской области на сегодня остается напряженной и не улучшается как в части занятости коек, так и в части заболевших и госпитализированных. Мы имеем опыт изоляции областей в начале пандемии, что приостановило распространения болезни. Поэтому должны принять взвешенное и правильное решение, которое не допустит дальнейшего обострения ситуации", – отметил Шмыгаль.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, в Ивано-Франковской области с начала года еженедельное количество новых случаев заболевания COVID-19 увеличилась в шесть раз, а за последнюю неделю прирост составляет 30%.

"Уровень госпитализации в течение последней недели вдвое превышает установленный Кабинетом министров показатель (60 человек на 100 тыс. населения). Ивано-Франковская область остается единственной областью в Украине, где заполняемость коек с кислородом превышает 50% даже с учетом дополнительно развернутых коек", – отметил Ляшко.

Главный государственный санитарный врач добавил, что несмотря на один из самых высоких показателей обеспеченности коек по стране, в Ивано-Франковской области реанимационные кровати заняты на 82%, а почти в половине больниц – на 100%.

В связи с этим государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение ввести с 00:00 26 февраля красный уровень эпидемической опасности с теми ограничениями, которые предусматриваются действующим постановлением №1236. Дополнительно к этим ограничениям будет запрещена посадка и высадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

Глава правительства дал поручение председателю Ивано-Франковской облгосадминистрации организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории области и обеспечить привлечение медицинских работников для проведения температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригады экстренной медицинской помощи, работников национальной полиции и государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщалось ранее, Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

В Ивано-Франковской области приостановлена работа развлекательной инфраструктуры и заведений общественного питания, на въезде в область установлены 16 контрольно-пропускных пунктов с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В связи с заполненностью больниц в области открыт первый временный мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом на территории Богородчанской центральной районной больницы.