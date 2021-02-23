Зеленский подписал закон о внесении в земельный кадастр сведений о госгранице

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении в Государственный земельный кадастр сведений о государственной границе Украины".

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ позволяет внести в Государственный земельный кадастр сведения о государственной границе на основании утвержденных документов демаркации (редемаркации, делимитации) государственной границы.

Также, согласно закону, из числа видов документации по землеустройству исключена документация по землеустройству относительно определения и установления в натуре (на местности) государственной границы Украины и другое.

Соответствующие изменения внесены в законы Украины "О землеустройстве" и "О Государственном земельном кадастре".

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный закон 2 февраля 2021 года.