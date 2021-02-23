Минфин продолжил снижать ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на состоявшемся 23 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 10,54 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 518,04 млрд грн при спросе 2,17 млрд грн. Благодаря ограничению предложения Минфин смог снизить ставку по этим бумагам на уровне 9,2% годовых с 9,89% двумя неделями ранее.

Размещение годичных облигаций принесло 1,36 млрд при спросе 3,34 млрд грн, что позволило , что позволило снизить ставку по ним до 10,8% с 10,96% неделю назад.

Облигации сроком обращения 16 месяцев Минфин разместил на 2,06 млрд грн при спросе 3,73 млрд грн, снизив ставку до 11,15% годовых с 11,3% неделей ранее.

Двухлетние ОВГЗ были размещены на 1,93 млрд грн под 11,8% годовых, а трехлетние – на 1,25 млрд грн под 12,5%.

Кроме того, номинированные в долларах США годичные облигации были размещены на сумму $122,55 млн под 3,8% годовых.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 16 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 9,49 млрд грн, снизив ставки по большинству предложенных выпусков гривневых ценных бумаг.