Минфин продолжил снижать ставки по облигациям внутреннего займа
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Министерство финансов на состоявшемся 23 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 10,54 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, самые короткие из предложенных шестимесячные ОВГЗ были размещены на 518,04 млрд грн при спросе 2,17 млрд грн. Благодаря ограничению предложения Минфин смог снизить ставку по этим бумагам на уровне 9,2% годовых с 9,89% двумя неделями ранее.
Размещение годичных облигаций принесло 1,36 млрд при спросе 3,34 млрд грн, что позволило , что позволило снизить ставку по ним до 10,8% с 10,96% неделю назад.
Облигации сроком обращения 16 месяцев Минфин разместил на 2,06 млрд грн при спросе 3,73 млрд грн, снизив ставку до 11,15% годовых с 11,3% неделей ранее.
Двухлетние ОВГЗ были размещены на 1,93 млрд грн под 11,8% годовых, а трехлетние – на 1,25 млрд грн под 12,5%.
Кроме того, номинированные в долларах США годичные облигации были размещены на сумму $122,55 млн под 3,8% годовых.
Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся 16 февраля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 9,49 млрд грн, снизив ставки по большинству предложенных выпусков гривневых ценных бумаг.
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