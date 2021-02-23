РГК обвинила топ-менеджера "Нафтогаза" в нарушении решения суда

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" продолжает свои действия, направленные на причинение вреда деловой репутации РГК.

Как заявляет пресс-служба РГК, в частности, заявление главного исполнительного директора группы "Нафтогаз" Отто Ватерландера "нарушает решение Хозяйственного суда города Киева от 8 декабря 2020 года по делу №910/14005/20, которое месяц назад НАК "Нафтогаз Украины" признал и исполнил, опровергнув свои недостоверные заявления".

"Поэтому РГК в очередной раз напоминает, что не работает на рынке поставок газа и ее деятельность не связана с каким-либо поставщиком газа. Умышленные попытки должностных лиц группы "Нафтогаз" незаконно и необоснованно приписать РГК деятельность на рынке поставок газа можно объяснить только их собственными неудачными действиями на рынке поставок и стремлением создать РГК образ "всесильного конкурента", деятельность которого мешает менеджерам государственной компании добросовестно выполнять свои обязанности и обещания перед потребителями и властью", – сказано в заявлении.

В частности, в компании подчеркивают, что группа "Нафтогаз" сорвала выполнение государственной программы 20/20 по увеличению добычи газа для повышения энергетической безопасности Украины.

"Результат – удручающий, несмотря на значительные инвестиции, которые стали возможными благодаря повышению цены на газ для населения. Государственные компании уменьшили объемы добычи газа, а НАК "Нафтогаз Украины" наращивает закупки дорогого импортного газа. Такие действия отражаются на цене газа", – констатируют в РГК.

Кроме того, в компании напомнили, что группа "Нафтогаз" является монополистом, который владеет "Укргаздобычей", что обеспечивает ей контроль над 75% газа украинской добычи.

"За счет такой монополии НАК "Нафтогаз Украины" злоупотребляет государственным ресурсом газа для вытеснения конкурентов с рынка", – подчеркивают в РГК.

В компании также считают, что группа "Нафтогаз" симулирует анбандлинг, заявляя об отделении газотранспортной составляющей из своего бизнеса, в то же время продолжает влиять на Оператора ГТС, ведь все поступления от транзитного договора с "Газпромом" получает непосредственно "Нафтогаз". Так же группа "Нафтогаз" владеет пакетами акций операторов ГРМ, и управляет некоторыми из них.

"Такие результаты деятельности привели к росту цен на рынке газа и побуждают руководство группы "Нафтогаз" к гиперактивности в информационном пространстве. Именно поэтому менеджеры "Нафтогаза" демонстративно нарушают решения суда", – заявляют в РГК.

Напомним, РГК – сервисная компания, разрабатывающая инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, для повышения качества обслуживания клиентов, модернизацию отрасли, внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, которые обслуживают 250 тыс. км газопроводов и 8 млн клиентов.