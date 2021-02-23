18 компаний отказались от участия в строительстве "Северного потока-2", – Госдеп США

18 компаний отказались от участия в реализации проекта "Северный поток-2", что позволило из избежать санкций США.

Об этом говорится в докладе Госдепартамента США, составленном по требованию Конгресса, сообщает Голос Америки.

Компании предприняли "добросовестные усилия по сворачиванию деятельности, связанной с "Северным потоком-2", заявил журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Это показывает, что цели законодателей и наши действия дают хороший результат", – добавил американский чиновник.

Прайс назвал только одну компанию, которая будет подвергнута американским санкциям. Это российская компания "КВТ-Рус", которая, по его словам, занимается укладкой труб для "Северного потока-2".

Как пишет немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на отчет госсекретаря США Конгрессу, в числе этих компаний оказались немецкий поставщик промышленных и строительных услуг Bilfinger из Мангейма и страховщик Munich Re Syndicate Limited, передает Интерфакс.

В основном речь идет о страховых компаниях со штаб-квартирами преимущественно в Великобритании. Кроме этого, в список вошли Zurich Insurance Group и парижская Axa Group.

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Кка сообщалось, ранее США внесли российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2", а также его формального собственника – компанию "КВТ-РУС" в санкционный список в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA).

19 января в отношении "Фортуны" уже были введены ограничения, но в соответствии с законом CAATSA ("О противостоянии противникам Америки посредством санкций").

Закон PEESA был принят в декабре 2019 года. В октябре 2020 года Госдепартамент США выпустил разъяснения о формулировке про санкции для иностранных лиц и компаний, "предоставивших суда для строительства проекта".

Ранее под нее попадали только компании, непосредственно предоставившие суда для строительства газопровода, например, Allseas, чьи суда прекратили работу в 2020-м после принятия санкций. Теперь же наказуемой деятельностью стала и работа компаний, предоставляющих таким судам различные услуги, в том числе модернизацию или допоборудование, либо же оплачивающие подобные работы.

Напомним, 6 февраля принадлежащая российскому "Газпром" проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила, что "Фортуна" приступила к укладке труб после прибытия к месту строительства в январе и успешного проведения морских испытаний.