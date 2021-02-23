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Сервис единого электронного билета может заработать по всей Украине уже с июня, – Криклий

Новини БізнесЦензор Транспорт

Сервис единого электронного билета может заработать по всей Украине уже с июня, – Криклий

Министерство инфраструктуры Украины готово масштабировать сервис единого электронного билета на транспорте SmartTicket на все города Украины уже с июня 2021 года.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина

"Технология под единый цифровой билет SmartTicket уже готова. Сейчас финализируется пилот. За шесть месяцев - уже в июне мы можем начинать масштабировать проект по всей Украине", - сказал Криклий.

По словам Криклия, многие города в принципе еще не имеют единого электронного билета, и это будет учитываться при подключении - им будет предлагаться готовая технология. Главное, чтобы каждая из сторон процесса запуска единого электронного билета максимально эффективно сотрудничала с Мининфраструктуры.

Криклий также подчеркнул, что запуск сервиса SmartTicket на ценах для пассажиров не отразится.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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