"Укрзализныця" электрифицирует 4 важных ж/д участка за средства госбюджета, – Минфин

Выделение в госбюджете на 2021 год средств на развитие железнодорожного транспорта позволит электрифицировать и модернизировать четыре важных участка: Смела – ст. им. Тараса Шевченко, Житомир – Новоград-Волынский, Красноград-Новомосковск и Северск-Лисичанск.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Украины Александр Кава на форуме "Украина 30. Инфраструктура", передает Интерфакс-Украина.

"Мы имеем беспрецедентный случай, так как впервые в истории Украины в бюджете положены средства на развитие железнодорожного транспорта. Это деньги, которые пойдут на покупку новых пассажирских вагонов и развитие инфраструктуры, необходимой для пассажирских перевозок" – сказал Кава, передает Интерфакс-Украина.

По словам замминистра, электрификация и модернизация участка Смела – ст. им. Тараса Шевченко (30 км) в Черкасской области позволит сократить длительность поездок из Киева в Черкассы до 2,5 часов.

"Черкассы – единственный город, который не имеет автомобильной дороги к Киеву и также не имеет пассажирского железнодорожного соединения", – пояснил важность этого проекта Кава.

Говоря об электрификации участка Житомир – Новоград-Волынский со строительством объезда станции Новоград-Волынский, он отметил, что это позволит направлять через Житомир около 10 существующих пассажирских поездов без изменения длительности их поездки и обеспечить ежедневное соединение города с 19 регионами Украины, тогда как сейчас через Житомир проходит только один пассажирский поезд.

Кава также сообщил, что модернизация и электрификация участка Красноград-Новомосковск (98 км) позволит существенно улучшить соединение от Киева до Днепра и Запорожья, сократив поездку на один час, и снять нагрузку с основного грузового хода из Днепра в сторону Мироновки.

По словам Кавы, модернизация и электрификации от станции Северск до Лисичанска позволит сократить длительность поездки из столицы в Лисичанск с 12 до 8 часов за счет нового маршрута поезда.

Среди других планов Кава назвал также восстановление 39 км путей Галич-Пидвысоке, что сэкономит на ж/д маршруте Тернополь – Ивано-Франковск около трех часов и 148 км, так как сейчас маршрут между ними проходит через Львов.

Помимо того, строительство путей на участке Черновцы – Хотин – Каменец-Подольский позволит вдвое сократить длительность поездки с Буковины в Киев.

По словам Кавы, улучшение схемы железнодорожной станции Киверцы (Волынская область) со строительством 1,5 км путей позволит экономить 30 мин. на каждой поездке и окупится всего за три года.

"Такие проекты нужно реализовывать, и эффект будет и для пассажиров, и для экономики страны, и для железной дороги", – подчеркнул Кава.