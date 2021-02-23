Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз
Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт
Крупные сети АЗС во вторник, 23 февраля, продолжили повышать цены на автогаз.
Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".
Так, розничная цена автогаза в сети SOCAR выросла сразу на 50 копеек за литр – до 16,48 грн/л, что является самой высокой ценой среди украинских операторов.
Цена этого вида топлива у других представителей премиум-сегмента – WOG и ОККО – установлена на уровне 15,98-15,99 грн/л.
Кроме того, цену на автогаз на 10 копеек за литр также повысили BVS, "Фактор", "Авантаж 7" и "Катрал".
На станциях AMIC, Shell и "БРСМ-Нафта" ресурс подорожал в пределах 3-12 коп.
Консолидированная сеть АЗС "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, откорректировала цены до 14,70 грн/л.
Будь ласка, зачекайте...