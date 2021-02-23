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Банки должны обслуживать жителей Крыма без справки внутренне перемещенного лица, – НБУ

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

Банки должны обслуживать жителей Крыма без справки внутренне перемещенного лица, – НБУ

Отсутствие справки внутренне перемещенного лица не является основанием для отказа в банковском обслуживании жителям Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Такую рекомендацию Национальный банк предоставил банкам в соответствующем письме-разъяснении в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан.

Также регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание таких случаев.

Согласно валютному законодательству Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место жительства на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются резидентами Украины.

Требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки внутренне перемещенного лица для целей определения статуса резидента и установления сведений о месте жительства или месте пребывания физического лица.

Национальный банк отмечает в письме-разъяснении:

  • недопустимость дискриминации жителей Крыма и города Севастополя во время банковского обслуживания;
  • необходимость предоставления полного доступа к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, которые проводят обычные финансовые операции, в отношении которых у банков отсутствуют подозрения.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  НБУ


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Пусть Сбербанк Расии их обслуживает, за 7 лет оккупации, там живут другие люди, с российскими паспортами , татар крымских могут только обслуживать украинские банки.( и не всех)
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23.02.2021 23:21 Відповісти
 
 