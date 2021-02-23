Банки должны обслуживать жителей Крыма без справки внутренне перемещенного лица, – НБУ
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Отсутствие справки внутренне перемещенного лица не является основанием для отказа в банковском обслуживании жителям Автономной Республики Крым и города Севастополя.
Такую рекомендацию Национальный банк предоставил банкам в соответствующем письме-разъяснении в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан.
Также регулятор рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание таких случаев.
Согласно валютному законодательству Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место жительства на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются резидентами Украины.
Требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки внутренне перемещенного лица для целей определения статуса резидента и установления сведений о месте жительства или месте пребывания физического лица.
Национальный банк отмечает в письме-разъяснении:
- недопустимость дискриминации жителей Крыма и города Севастополя во время банковского обслуживания;
- необходимость предоставления полного доступа к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, которые проводят обычные финансовые операции, в отношении которых у банков отсутствуют подозрения.
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